Мариуполь – это тюрьма: что происходит в оккупированном городе сейчас

Россияне превратили Мариуполь в концлагерь, большую тюрьму. Враг построил целую систему, чтобы следить за местными жителями, поэтому мариупольцы находятся под тотальным контролем.

Захватчики проверяют телефоны даже у маленьких детей. Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал 24 Каналу, что россияне построили так называемые "образовательные центры", которые по сути являются центрами пропаганды, для того, чтобы следить за мариупольцами.

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Террор в Мариуполе усиливается

Кроме того, людей проверяют на блокпостах. Местные стараются избегать этих блокпостов, потому что если туда попадаешь – или забирают исследовать телефон, или требуют взятку.

Идет тотальный контроль за местными жителями. Такие репрессивные меры усиливаются постоянно. Есть даже определенные целые программы по этому. Например, так называемых "педагогов" постоянно собирают, инструктируют, что им делать, как следить за людьми. То есть эти элементы террора присутствуют и усиливаются,

– отметил Забавин.

В то же время в Мариуполе не утихает движение сопротивления. Время от времени в городе исчезают некоторые главари российской террористической группировки. У некоторых сгорают или взрываются машины. Такой перманентный процесс идет постоянно.

С какой проблемой столкнулись мариупольцы

Россияне имеют логистические проблемы – ограниченное движение через Мариуполь, из-за чего в оккупированном городе цены гораздо выше, чем, например, на территории России. Соответственно, многие люди вынуждены ехать в страну-террориста за лекарствами. Местные делятся информацией о ценах – с такими ценами люди могут только выживать, ведь невозможно нормально питаться или принимать лекарства против хронических заболеваний.

"Мариуполь и другие временно оккупированные территории в этом плане страдают от того, что гражданское население, которое там проживает, имеет проблемы с обеспечением, потому что оккупанты отдают предпочтение в логистике военным потребностям. А то, что касается гуманитарных грузов, пищевых продуктов и другого – второстепенный вопрос для них, поэтому цены из-за проблемы логистического сообщения очень большие", – подчеркнул Забавин.

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