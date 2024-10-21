Из-за глупости россиян: Мариуполь зимой может остаться без отопления

Россияне продолжают "восстанавливать" Мариуполь, который сами же и уничтожили. Их попытки улучшить ситуацию в городе только ухудшают положение вещей.

Из-за одной из таких глупостей местные жители Мариуполя могут остаться без тепла в домах. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, к какому "своевременному решению" пришли оккупанты.

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Мариупольцы могут остаться без отопления

Во временно оккупированном Мариуполе не стоит ожидать отопительного сезона вплоть до декабря. И это, учитывая обстоятельства, еще самый оптимистичный прогноз. Дело в том, что только под конец октября россияне решили "комплексно" изменить теплотрассу.

Это очень показательно. Это происходит на левобережье – части, которая густозаселена и должна была отапливаться. Трубы из земли уже достали, но новые еще не положили. А в Мариуполе уже 10 градусов, это не тепло,

– отметил Петр Андрющенко.

Темпы и качество работ россиян не дают местным надежд на то, что отопление в дома поступит быстро. Собственно, неизвестно вообще будут ли мариупольские дома в этом году с теплом.

"Такая ситуация не только на левобережье. В центральном районе то же самое. К отоплению готово ориентировочно 30% города. Температура продолжает снижаться, а из-за ветров с моря – очень холодно", – подчеркнул Андрющенко.

Будет ли свет в Мариуполе

Однако и это не все проблемы. Неизвестно и какая ситуация сложится с электроснабжением. Энергосистему нагрузили работой порта, увеличением баз на территории комбината Ильича. Кроме того, количество населения, по сравнению с предыдущим годом, выросло из-за завоза в город мигрантов.

Люди начнут греться электроприборами, и энергосистема просто "накроется" вместе с поставками воды, потому что они напрямую связаны. Это сплошное дежавю в оккупации,

– добавил Андрющенко.

Напомним, что в прошлом году в Мариуполе местные жаловались на отсутствие отопления в домах. Оккупантам не удалось заменить уничтоженные ими же коммуникации, поэтому жители просто замерзали.