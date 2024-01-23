Тянут технику странным способом: какие процессы активизировали россияне в Мариуполе

Мариуполь является одним из главных военных хабов россиян. Через город опрокидывают военную технику на другие участки фронта. Сейчас россияне сосредоточились на одном направлении.

В Мариуполе и в близлежащих городах обустраивают все больше полигонов и свозят туда контрактников. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что плохие погодные условия влияют на возможность оккупантов строить оборонительные сооружения.

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Какое основное направление опрокидывания техники

На прошлой неделе российские оккупанты активизировались в городе. Через Мариуполь опрокидывали немало бронетехники.

Ничего глобального не изменилось с точки зрения Мариуполя. Напротив – там видим определенные эскалации. За последние две недели основное направление россиян – в объезд Мариуполя на северо-запад Мариупольского района, то есть в сторону Волновахи и Угледара. Технику тянут удивительным образом,

– объяснил Петр Андрющенко.

Туда стягивают технику, которую с земли не могут зафиксировать, ведь россияне в большинстве своем едут по полям, далеко от населенных пунктов. Фиксация в этом случае слишком опасна.

Так же туда россияне стягивают и живую силу. Это сегодня основное направление.

Кроме того, начинают расширять свои лагеря между Мариуполем и Бердянском. В бывшие базы в населенных пунктах свозят контрактников и обустраивают там новые полигоны. Сегодня (22 января - 24 Канал) прямо в городе, вблизи старейшего кладбища, сделали новый полигон", – отметил Андрющенко.

То есть посреди города теперь постоянно раздаются взрывы и стрельба.

Будут ли оккупанты оборонительные сооружения

Пока в Мариуполе не наблюдается активное строительство оборонительных сооружений. На это влияют, в частности, плохие погодные условия – снег, мороз и грязи.

Но они активно расширяют и модернизируют то, что уже нарыли. Из последнего, что мы видели – они тянут такие бетонные кубики, из которых строят что-нибудь в Мариуполе. Их зарывают в достаточном количестве в сторону от Волновахи до Мариуполя,

– отметил заместитель городского головы Мариуполя.

Также россияне устанавливают свои пункты координации, однако это те укрепления, которые сейчас не используются.

В то же время инженерная техника и подразделения систематически двигаются в Мариуполь. Вероятно, когда позволят погодные условия, оккупанты снова возобновят строительные работы оборонных сооружений.

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