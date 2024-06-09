До запуска железной дороги в Мариуполь остались считанные дни: что может остановить врага

Россияне почти завершили строительство железной дороги в Мариуполь, которая должна стать альтернативой Крымскому мосту. До ее запуска остались считанные дни.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что уже можно считать даже часы. Он надеется, что "хлопок" в Мариуполе, который обесточил подстанцию, закончится тем, что возможность запуска этой железной дороги перестанет существовать.

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Россияне готовы запустить железную дорогу в Мариуполь

"Россияне готовы. Если на прошлой неделе мы еще говорили, что это дни или недели, то на этот раз скажу – это дни или часы, настолько они готовы", – сообщил советник городского головы Мариуполя

Кроме того, оккупанты дополнительного нагнали туда ресурс, потому что Силы обороны значительно усложнили их логистику через Крым. Враг уже частично перевозит через Мариуполь то, что должно было ехать через Крым. Итак, Россия хочет как можно скорее запустить эту железную дорогу.

Не удивлюсь, если прямо сейчас (8 июня – 24 Канал) поезд уже поехал. Дело в том, что нам там очень сложно смотреть, потому что эта территория под тотальным контролем,

– сказал Андрющенко.

Поэтому, возникают дополнительные риски для наших людей. Однако точно будет известно, когда этот поезд прибудет в Мариуполь.

Что известно о "хлопке", который может усложнить планы врага