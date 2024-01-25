Это настораживающая информация, - Андрющенко рассказал о действиях россиян в Мариуполе

Россияне продолжают использовать Мариуполь для собственных военных целей. Туда свозят и вооружение, и живую силу. Концентрация военных там ощутимо увеличилась.

В то же время тяжелую технику реже стали замечать во временно оккупированном городе. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что ее, возможно, везут через другие города.

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В Мариуполе концентрируют живую силу

Сейчас в Мариуполе не фиксируют массированного перемещения техники. В то же время на днях оккупанты малой колонной подвезли танки в Мариупольский район.

Не знаем пока, или танки хотят бросить на север Донецкой области, или они по каким-то причинам останутся на территории комбината Ильича. Вроде бы, это танки Т-52 с антидроновой защитой. Это последняя техника, которую мы видели за долгое время,

– отметил Петр Андрющенко.

Иногда россияне везут боекомплекты и инженерные сооружения, а вот тяжелую технику в Мариуполе не наблюдают. Причины этого неизвестны. Есть вероятность, что она сконцентрирована в других городах.

"Живая сила есть, мы видим концентрацию. Сейчас говорят об увеличенной концентрации войск до 40 тысяч для дальнейших атак Авдеевки. Часть из тех 40 тысяч точно сконцентрирована в районе Волновахи, Угледара и Марьинки. Это участки, на которых могут быть активные наступательные действия россиян", – отметил Андрющенко.

К слову, оккупанты также расширили количество военных баз в промежутке от Мариуполя до Бердянска. Для этого привлекли города, которых раньше не трогали. Туда отправляют на обучение отряды "Шторм Z".

Проблем со снарядами больше нет

Другой неприятной новостью является и то, что увеличилось количество военных полигонов врага. Сначала они появились на границах Донецкой и Запорожской области.

На днях начал работать полигон в районе левобережного района Мариуполя. Это полигоны для ствольной артиллерии. Это означает, что у них снова появились снаряды. Это настораживающая информация,

– подчеркнул Андрющенко.

С ноября прошлого года у россиян не было достаточного количества снарядов. Однако, вероятнее всего, сейчас эту проблему решили. Хотя боеприпасов меньше, чем было до сентября 2023 года.

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