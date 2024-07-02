Очень опасная история: для чего россияне могут использовать Мариупольский порт

В течение июня 2024 года было зафиксировано четыре случая, когда вблизи порта оккупированного Мариуполя прибывали танкеры с нефтепродуктами. Сейчас там работают в основном россияне, поэтому узнать, что происходит внутри очень трудно.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что возле причалов, где швартуются танкеры, есть большие цистерны. Они отремонтированы после поражений и превращены в нефтехранилища.

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Как могут использовать порт

Вполне вероятно, что россияне протянули трубопровод к причалу и так выгружают танкеры. Каждый из них имеет примерно по тысяче тонн.

Кроме этого, появилось еще одно судно, которое систематически заходит в порт. Оно занимается изучением и дноуглублением, поэтому порт все-таки готовят к большому судоходству.

В нынешних условиях нет смысла держать топливо в таком большом количестве. Поэтому это означает, что его хранят для какой-то другой потребности. Возможно, для распределения горючего после того, как Украина поразили их нефтебазы, или для заправки носителей "Калибров", военной техники или железной дороги,

– рассказал Петр Андрющенко.

Не стоит забывать, что в Мариуполе неоднократно были случаи "хлопка", впрочем россияне могут думать, что Украина не потратит дальнобойную ракету, чтобы поразить 4 тонны горючего.

"Мариупольский порт не является безопасным местом, чтобы хранить там топливо. Это очень опасная история, в том числе и для гражданских. Россияне это понимают", – добавил Андрющенко.