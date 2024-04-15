Они выдохлись: чем особенное движение техники россиян через Мариуполь
Движение вражеской техники через оккупированные города Украины не останавливается. В последнее время все больше разговоров о якобы новом наступлении россиян, но здесь надо понимать, что оно также продолжается. Враг не делал никаких пауз.
Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что перемещение техники свидетельствует об определенном позитиве. Враг перебрасывает технику почти так же, как летом 2023 года.
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К чему готовится Россия
"Сейчас движение техники небольшое и свидетельствует о том, что российские силы выдохлись. Большого количества техники у них нет", – рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Оккупанты действительно тянут танки, которые после ремонта, или те, которые сняли со складов хранения, потому что все это оружие в очень плохом состоянии. К тому же оно достаточно старое. Такие процессы происходят активно, но если говорим именно о количестве, то это типичное движение, который подтверждает, что фронт живет своей жизнью.
Активного давления на Угледарском и Запорожском направлениях россияне не создают. В основном они направляются на Бердянск и Розовку – это Запорожская область. В последнее время едут туда через поселок Никольское и Мангуш,
– добавил Петр Андрющенко.
Враг на долго не останавливается в этих населенных пунктах. Далее украинская сторона наблюдает за ним в Токмаке, а затем на линии фронта в районе Орехово и Васильевки.
Кроме техники, приезжают новые подразделения, были заметны группировки с другими маркировками. Но все эти действия даже близко нельзя сравнить с подготовкой к наступлению на Бахмут или Авдеевку.
Что происходит в оккупированном Мариуполе
- В начале апреля 2024 года в Мариуполе зафиксировали вспышку холеры. Особенно заболевание распространялось среди детей, но оккупационная власть на это не реагировала. Похожий случай уже случался в 2022 году, тогда россияне также его скрыли. Сейчас хотят ограничиться каникулами в школе, но не общим карантином.
- Оккупанты хвастаются тем, что якобы восстанавливают Мариуполь, но на самом деле есть тысячи обращений от местных, которые жалуются на такое "восстановление". Людей, которые отказываются оформлять российские паспорта, угрожают выселить и депортировать. Кроме этого, сносят целые кварталы для своего "строительства" и не учитывают, что под руинами могут оставаться тела погибших.
- В Мариуполе находится большое количество выходцев из других стран, в частности таджиков, чеченцев, дагестанцев. После теракта в Крокусе, в котором обвинили мигрантов, в городе также распространилась ксенофобия. Теперь у мариупольцев этническая ненависть к этим людям, хотя раньше такого не было. Среди других причин – пренебрежительное отношение мигрантов к местным.