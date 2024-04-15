Они выдохлись: чем особенное движение техники россиян через Мариуполь

Движение вражеской техники через оккупированные города Украины не останавливается. В последнее время все больше разговоров о якобы новом наступлении россиян, но здесь надо понимать, что оно также продолжается. Враг не делал никаких пауз.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что перемещение техники свидетельствует об определенном позитиве. Враг перебрасывает технику почти так же, как летом 2023 года.

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К чему готовится Россия

"Сейчас движение техники небольшое и свидетельствует о том, что российские силы выдохлись. Большого количества техники у них нет", – рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупанты действительно тянут танки, которые после ремонта, или те, которые сняли со складов хранения, потому что все это оружие в очень плохом состоянии. К тому же оно достаточно старое. Такие процессы происходят активно, но если говорим именно о количестве, то это типичное движение, который подтверждает, что фронт живет своей жизнью.

Активного давления на Угледарском и Запорожском направлениях россияне не создают. В основном они направляются на Бердянск и Розовку – это Запорожская область. В последнее время едут туда через поселок Никольское и Мангуш,

– добавил Петр Андрющенко.

Враг на долго не останавливается в этих населенных пунктах. Далее украинская сторона наблюдает за ним в Токмаке, а затем на линии фронта в районе Орехово и Васильевки.

Кроме техники, приезжают новые подразделения, были заметны группировки с другими маркировками. Но все эти действия даже близко нельзя сравнить с подготовкой к наступлению на Бахмут или Авдеевку.

Что происходит в оккупированном Мариуполе