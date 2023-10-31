На все про все три недели: как россияне пытаются набрать войска в Мариуполе

Оккупанты ощущают нехватку резервов на фронте, поэтому делают все, чтобы мобилизовать больше людей, в том числе и украинцев, живущих на оккупированных территориях. Таких мужчин немного, но все же россияне находят тех, кто соглашается воевать.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что некоторых мужчин удается обманом отправить на фронт. Оккупанты обещают, что человек останется в тылу, но на самом деле почти сразу его отправляют на передовую.

Смотрите также Потрепанные и истощенные: кого россияне везут на Авдеевку через Мариуполь

Многие желающие в Мариуполе воевать против Украины

Петр Андрющенко рассказал историю 56-летнего мужчины, жившего в поселке близ Мариуполя. Он отправился в Мангуш, чтобы оформить социальные выплаты. Там увидел объявление о службе по контракту и пошел в военкомат. Россияне пообещали ему безумные деньги и сказали, что будет водителем в тылу. Муж согласился.

Он заключил контракт, но его отправили на полигон, а вскоре – под Авдеевку, где поставили в первые ряды на штурм. Отступать оккупанты не давали возможности. Мужчине повезло, потому что оказался в плену украинских защитников.

С момента, когда он увидел объявление до того, когда оказался в плену – прошло чуть больше трех недель. Это ответ на вопрос, есть ли желающие. К сожалению, они есть, но, к счастью, их немного,

– заметил Андрющенко.

Молодое поколение мариупольцев ушло воевать еще раньше, когда активно "раскручивали" ЧВК "Вагнер". Многие уже вернулись в город, но не в свои дома, а на кладбище.

Относительно россиян, которые тренируются на полигонах возле Мариуполя, они рассказывают, что соглашаются идти на фронт, чтобы заработать деньги. Это можно объяснить экономикой России и уровнем жизни в стране. Более того, на пропагандистском телевидении людям рассказывают о "невероятных успехах" россиян, которых на самом деле никак не имеет.

Советник городского головы Мариуполя рассказал, как проходит призыв в городе: смотрите видео

Что делают россияне с мигрантами

На улицах Мариуполя и в целом по всей территории России ловят мигрантов. Далее из них формируют батальоны, в том числе бросающие на штурмы. Так оккупанты нашли для себя победную формулу, как одновременно набрать людей в армию и избежать социального взрыва от недовольных мобилизацией.

Это велик цинизм, но он существует. Мигрантов хватают в Мариуполе, тянут в военкоматы, а потом они куда-то тихо исчезают. Возможно, их понемногу перебрасывают в Авдеевку,

– подчеркнул Андрющенко.

Он добавил, что служба по контракту все-таки остается в основном добровольным делом, но даже здесь россияне прибегают к уловкам. Поскольку продолжается призыв в российскую армию, почти все мужчины должны прийти к военкоматам. Там им могут легко подсунуть контракт.

Россияне убеждают людей, что по призыву они все равно окажутся на фронте, но их семьи ничего не будут получать, соответственно лучше подписать контракт и быть подготовленным, получение снаряжения и денежные выплаты.

На такую "удочку" люди ведутся, поэтому мы постоянно акцентируем на том, что мужчинам нужно ехать з Мариуполя, потому что рано или поздно они все окажутся на фронте. Россияне не считают их людьми, хотя и раздавали им российские паспорта. Украинцы для них всегда будут людьми низшего сорта,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Что происходит в оккупированном городе