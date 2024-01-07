Вкладывает большие средства: какой циничный тезис продвигает Россия об оккупированном Мариуполе
В итальянском городе Модена 20 января планируется провести выставку-конференцию о "стремительном процессе восстановления" оккупированного Мариуполя под эгидой России. Это следствие работы русской пропаганды.
Кремль не жалеет денег, чтобы рассказывать миру о якобы "расцвет" оккупированных территорий. Детальнее об этом 24 Каналу рассказал президент Мариупольского телевидения Николай Осиченко.
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Российская пропаганда распространяется
Для мариупольцев в оккупации и выехавших из города через российский террор подобные меры, в которых поддерживают действия России, являются настоящим издевательством.
Десятки тысяч людей, уехавших из города, у которых очень болит душа за Мариуполь, подняли насилие в соцсетях. Мэр Модены будет инициировать пересмотр решения (о проведении выставки – 24 Канал),
– отметил Николай Осиченко.
Во вторник, 9 января, состоится сессия городского совета. Местные власти должны принять решение об отмене мероприятия. Так или иначе сам факт планирования проведения подобной выставки является плохим "колокольчиком".
"Россия ведет очень активную информационную войну на оккупированных территориях, но ей этого мало. Она будет лезть еще и в Европу. Думаю, если ее отменят в Модене, Россия найдет лоббистов, повод, новый город и чиновников, для которых деньги не пахнут. Для нее" важно продвинуть кейс "возрожденного, освобожденного города", – подчеркнул Осиченко.
Такой вывод можно сделать из того, сколько денег вкладывают в Мариуполь. Однако не для того, чтобы сделать жизнь людей там лучше. Восстанавливают логистические цепи и инфраструктурные объекты, необходимые для дальнейшего ведения войны.
В пропаганду вкладывают сумасшедшие средства
Россияне сосредотачиваются на отбеливании собственной репутации не только в Мариуполе. Огромное финансирование выделяют для этого на всех захваченных территориях.
Все средства идут через (Александра) Малькевича – это человек, занимающийся кураторством всех СМИ на оккупированных территориях. Сейчас у них основные усилия направлены на общественное мнение об оккупированных территориях.
– объяснил Осиченко.
Что известно об Александре Малькевиче
Александр Малькевич был близким соратником главы ППК "Вагнера" Евгения Пригожина. Собственно, не без помощи Пригожин Малькевич создавал масштабные медийные проекты, цель которых – продвижение российского влияния в странах Африки и США.
Российский пропагандист возглавляет "херсонское отделение" Союза журналистов России. После полномасштабного вторжения России Малькевич запустил "ТРК Таврия" в оккупированном Херсоне на базе захваченного помещения "Общественного телевидения". Недавно он даже издал книгу "Люди Херсонщины. Гордость России".
17 июня СБУ сообщила о подозрение Малькевичу. Интересно отметить, что пропагандист также находится в санкционном списке за распространение дезинформации. А YouTube удалил его канал.
К сожалению, российская пропаганда работает очень хорошо за рубежом. Поэтому иногда ее могут использовать для того, чтобы помочь Кремлю продвигать нарратив, что на оккупированных территориях все якобы "прекрасно". Выставка в Модене – это подтверждение.
Скандальная выставка в Модене: подробнее
- 4 января появилась информация о том, что в итальянском городе Модена готовят выставку об "успехах" России в "восстановлении" оккупированного Мариуполя. Среди заявленных спикеров на события – итальянский представитель Международного движения русофилов Элизео Бертолази и журналист Андреа Лучиди. Они уже долгое время подыгрывают путинской пропаганде.
- Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что выставка о "расцвете Мариуполя" во время российской оккупации является провокацией. Тем более, по его словам, на официальном уровне Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
- Позже городской голова Модены заявил, что муниципалитет не предоставлял этой выставке никакой поддержки, а сам Джан Карло Музарелли не поддерживает подобные инициативы.
- Добавим, что украинцы 20 января планируют выйти на протест через проведение пропагандистского мероприятия "Мариуполь. Возрождение после войны",