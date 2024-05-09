В оккупированном Мариуполе прилет в центре города: там произошло задымление

Российские захватчики снова жалуются о "хлопке" на временно оккупированных территориях. На этот раз оккупанты жалуются о прилете в Мариуполе, что в Донецкой области.

В социальных сетях пишут, что прилет произошел в центре временно оккупированного Мариуполя. Подобные "хлопки" в городе бывают часто.

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В Мариуполе был прилет в центре города

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что на место событий в Мариуполе уже "рванули пожарные со скорой". Чиновник также намекнул, что это может быть и поздравление для оккупантов с их любимым праздником – Днем Победы.

Об этом также писали и оккупанты. В частности, россияне отметили, что "в праздничный день украинские боевики запустили ракеты по центру Мариуполя". По их данным, жители города услышали взрыв – после него в небе появился столб дыма.

Оккупационные паблики пишут, что по предварительной информации есть пострадавшие в результате падения обломков в центре города.



В Мариуполе был прилет / Фото из местных телеграм-каналов

Кроме того, в Мариупольском городском совете, со ссылкой на оккупационные каналы, рассказали, что в центре города есть "задымление". Также там есть "повреждения".

Между тем оккупационные паблики пишут, что удары "наносят с использованием ракет ATACMS". Правда, доказательств своих слов российские захватчики, как всегда, не привели.

Российские захватчики также призывают горожан перейти в укрытия, потому что "могут падать обломки ракет".

Уже в 23:01 советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о повторном взрыве в городе. На этот раз громкие звуки слышали в Приморском или Мариупольском районе. Сейчас все последствия по этому "хлопку" – выясняют.

Между тем российские пропагандисты спешат успокоить граждан, говоря, что атаку на Мариуполь якобы отразила их печально известная противовоздушная оборона. Хотя почему в результате этого в центре города произошло задымление – так и не сообщила. Пока точно неизвестно, объявляли ли оккупанты воздушную тревогу в городе во время взрывов, ведь сирены в Мариуполе не раздавались.