Мариупольцев призвали не брать гуманитарку от оккупантов: в ЦПД объяснили, в чем угроза

В Центре противодействия дезинформации продолжают сражаться с российской пропагандой. На этот раз в ведомстве объясняют, для чего оккупанты распространяют заявления о "налаживании мирной жизни в Мариуполе".

Российские пропагандисты делают все возможное, чтобы переложить вину за содеянное на украинских военных. Так, в Мариуполе они начинают распространять заявления о "налаживании мирной жизни".

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Показательно раздают гуманитарку и разбирают завалы

Оккупанты пытаются показать, что они не уничтожали Мариуполь. Для этого они показательно раздают гуманитарную помощь горожанам, а также разбирают завалы, которые собственноручно и создали.

Но в Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что все это – очковтирательство.

Прежде всего следует помнить, что оккупанты обстреливают Мариуполь. В частности, комбинат "Азовсталь".

Кроме того, во время передачи гуманитарной помощи захватчики производят "фильтрацию". Они проверяют документы, а также связи горожан с подконтрольной территорией Украины.

В те же "фильтрационные лагеря" россияне отправляют активистов, госслужащих, тех, чьи родные имеют связь с ВСУ, правоохранительными органами, а также добровольческими батальонами.

Поэтому в Центре противодействия дезинформации просят не взаимодействовать с захватчиками на временно оккупированных территориях. Это, подчеркивают в ведомстве, может спасти жизнь.

Что сейчас происходит в Мариуполе

Российские захватчики взламывают каждое уцелевшее жилище в городе. Делают они это для того, чтобы грабить людей.

Пригодные для жизни дома оккупанты обозначают. Таким образом, вражеские военные "национализируют" жилье мариупольцев.

Что касается еды, то ее оккупанты дают в Мариуполе только при выполнении определенной работы.

В то же время оккупанты продолжают обстреливать "Азовсталь". Так, 26 апреля сообщили о том, что по комбинату нанесли еще 35 авиаударов.

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