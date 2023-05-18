Мариуполь очень беспощаден к "свидетелям Жданова", – Андрющенко о ДТП с грузовиком

Во временно оккупированном Мариуполе 18 мая грузовик съехал с дороги и влетел в руины. Вероятно, авто везло что-то важное для российских оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, такие грузовики часто замечают в Мариуполе.

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Грузовик вез что-то важное для россиян

Петр Андрющенко отметил, что сейчас территория, где произошло ДТП, закрыта, там находятся оккупанты. Скорее всего, в грузовике было что-то очень важное для российских захватчиков.

"Очень недружественный Мариуполь ко всем "свидетелям Жданова" с его советско-российскими корнями, поэтому, наверное, что-то пошло не так. Если серьезно, то удивительно, что грузовик вылетел, зная эту дорогу. Нужно было проявить незаурядное умение, чтобы туда попасть", – подчеркнул он.

Жданов – название Мариуполя в 1948 – 1989 годах (по фамилии советского партийного деятеля Андрея Жданова).

Советник городского головы Мариуполя сказал, что очень часто мариупольцы наблюдают за грузовиками и военной техникой, которые Россия тянет в Бердянск, Волноваху, на север Донецкой области и тому подобное.

Чем больше их будет останавливаться на наших мариупольских улицах таким образом, тем меньше будет попадать на фронт. Спокойнее будет нашему контрнаступлению,

– добавил Андрющенко.

Андрющенко о ДТП с грузовиком в Мариуполе: смотрите видео

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