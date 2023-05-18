Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, такі вантажівки часто помічають у Маріуполі.
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Вантажівка везла щось важливе для росіян
Петро Андрющенко зазначив, що зараз територія, де сталась ДТП, закрита, там перебувають окупанти. Найімовірніше, у вантажівці було щось дуже важливе для російських загарбників.
"Дуже недружній Маріуполь до усіх "свідків Жданова" з його радянсько-російським корінням, тому, мабуть, щось пішло не так. Якщо серйозно, то дивно, що вантажівка вилетіла, знаючи цю дорогу. Потрібно було проявити неабияке вміння, щоб туди потрапити", – підкреслив він.
Радник міського голови Маріуполя сказав, що дуже часто маріупольці спостерігають за такими вантажівками та військовою технікою, які Росія тягне в Бердянськ, Волноваху, на північ Донеччини тощо.
Чим більше їх буде зупинятися на наших маріупольських вулицях у такий спосіб, тим менше їх буде потрапляти на фронт. Спокійніше буде нашому контрнаступу,
– додав Андрющенко.
Андрющенко про ДТП з вантажівкою у Маріуполі: дивіться відео
Вантажівка влетіла в руїни: що відомо
- Вантажівка злетіла з дороги у Маріуполі на вулиці Архипа Куїнджі. Радник міського голови Андрющенко зауважив, що достеменно невідомо, що стало причиною дорожнього інциденту.
- Фура буквально влетіла в руїни. На відеозаписі видно, що під час удару кабіна вантажівки отримала значні пошкодження. Найімовірніше, вантажівка перевозила військовий вантаж.
- На кадрах видно не лише понищену вантажівку, а й зруйновану атакою 5-поверхову будівлю. Автор ролика відводить камеру вбік, відкриваючи погляд на інші будівлі на вулиці, яких спіткала та ж доля. Відео служить яскравим нагадуванням про російські бомбардування та ракетні атаки.