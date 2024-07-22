Всего лишь подземный переход: для чего в Мариуполе пиарится губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 18 июля открывал подземный переход в центре Мариуполя. Правда, уже через три дня переход снова был перемотан лентами и не работает до сих пор.

Ни один мариуполец с того момента так и не воспользовался этим подземным переходом. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Так работает российская коррупция

Петр Андрющенко отметил, что Беглов приехал, проехался по всем объектам, где привлечены санкт-петербургские деньги, в частности, этот подземный переход в центре города. Он не был очень нужен в Мариуполе еще в советское время, а сейчас тем более. Это только подземный переход.

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Его делали два года, наконец сделали, но сейчас снова закрыли. Все это делается как пиар и "показуха". Даже пророссийские паблики разнесли этот подземный переход.

Думаю, что там повылазило тех или иных недоработок. Потому что эти две фирмы, которые работают и над восстановлением этого перехода, после них везде идут ремонты. Еще нет ни одного объекта, который сделал Санкт-Петербург в Мариуполе и не вернулся бы переделывать его. Так работает российская коррупция,

– объяснил чиновник.

Из бюджета Санкт-Петербурга выделяют средства на восстановление драмтеатра, строительство фонтанов. Построили общежитие, в котором так никто и не живет.

"Они начали делать якобы много и пошли большие деньги. А потом главного подрядчика арестовали фсб в Санкт-Петербурге за кражу денег на ремонте Кремля. Этот тот же подрядчик Беглова. После того, как его арестовали, все работы Санкт-Петербурга как-то странно заморозились. Работы возобновились только в 2023 году. Появились новые подрядчики", – сказал советник мэра.