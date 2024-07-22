Жоден маріуполець з того моменту так і не скористався цим підземним переходом. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Так працює російська корупція

Петро Андрющенко зазначив, що Бєглов приїхав, проїхався по всіх об’єктах, де залучені санкт-петербурзькі гроші, зокрема, цей підземний перехід у центрі міста. Він не був дуже потрібен у Маріуполі ще за радянських часів, а зараз тим більше. Це лише підземний перехід.

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Його робили два роки, нарешті зробили, але зараз знову закрили. Усе це робиться як піар та "показуха". Навіть проросійські пабліки рознесли цей підземний перехід.

Думаю, що там повилазило тих чи інших недопрацювань. Тому що ці дві фірми, які працюють і над відновленням цього переходу, після них скрізь йдуть ремонти. Ще нема жодного об'єкта, який зробив Санкт-Петербург у Маріуполі і не повернувся б переробляти його. Так працює російська корупція,

– пояснив посадовець.

З бюджету Санкт-Петербурга виділяють кошти на відновлення драмтеатру, будівництво фонтанів. Побудували гуртожиток, в якому так ніхто й не живе.

"Вони почали робити начебто багато і пішли великі гроші. А потім головного підрядника заарештували фсб у Санкт-Петербурзі за розкрадання грошей на ремонті Кремля. Цей той же підрядник Бєглова. Після того, як його заарештували, всі роботи Санкт-Петербурга якось дивно заморозилися. Роботи відновилися лише у 2023 році. З’явилися нові підрядники", – сказав радник мера.