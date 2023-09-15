Россияне действительно выстроили некоторые дома, но сделали это с нарушением многих норм. Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что это не единственные проблемы с российскими новостройками.

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Оккупанты давали горожанам много обещаний, но реализовать их так и не смогли.

Они "освободили" мариупольцев от нормальной жизни, к которой они привыкли, от домов, имущества, "напихали" много обещаний, но все закончилось так, как и должно было закончиться с россиянами, потому что таков российский мир,

– сказал Андрющенко.

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Какая ситуация с жильем в Мариуполе

Некоторое количество новостроек в городе все-таки есть, но теперь возникла проблема с их распределением. Многие вопросы также вызывает состояние зданий и их качество – это еще одна из причин, почему оккупанты не спешат селить в них людей.

Все усложнилось из-за того, что начали действовать нормы, по которым россияне должны принимать свои же дома, а они этим нормам не отвечают. Поэтому россияне с одной стороны вроде бы и хотят кого-то расселить, но с другой – не могут это сделать.

– рассказал Андрющенко.

На ситуацию в городе влияет и большое количество российских мигрантов, а также семей военных, в том числе офицеров, которых нужно куда-то расселять. А еще одна причина проблем с новостройками – никуда не исчезшая российская коррупция.

"Никто не может определить, как должны двигаться очереди на жилье, кого в них записывать, сколько брать за то, чтобы куда-то поселить человека. Россияне поняли, что все вопросы они все равно не закроют, поэтому нужно как-то думать и о себе. На этом они и застряли", – подытожил Петр Андрющенко.

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