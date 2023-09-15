Росіяни справді збудували деякі будинки, але зробили це з порушенням багатьох норм. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що це не єдині проблеми з російськими новобудовами.

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Окупанти давали містянам багато обіцянок, але реалізувати їх так і не змогли.

Вони "визволили" маріупольців від нормального життя, до якого вони звикли, від домівок, майна, "напхали" багато обіцянок, але все закінчилось так, як і мало закінчитися з росіянами, тому що таким є російський світ,

– сказав Андрющенко.

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Яка ситуація з житлом у Маріуполі

Певна кількість новобудов у місті все-таки є, але тепер постала проблема з їхнім розподілом. Багато питань також викликає стан будівель та їхня якість – це ще одна з причин, чому окупанти не поспішають селити у них людей.

Все ускладнилось через те, що почали діяти норми, за якими росіяни мають приймати свої ж будинки, а вони цим нормам не відповідають. Тому росіяни з одного боку начебто і хочуть когось розселити, але з іншого – не можуть це зробити,

– розповів Андрющенко.

На ситуацію в місті впливає і велика кількість російських мігрантів, а також родин військових, зокрема офіцерів, яких треба кудись розселяти. А ще одна причина проблем з новобудовами – російська корупція, яка нікуди не зникла.

"Ніхто не може визначити, як мають рухатися черги на житло, кого в них записувати, скільки брати за те, щоб кудись поселити людину. Росіяни зрозуміли, що всі питання вони все одно не закриють, тому треба якось думати й про себе. На цьому вони й застрягли", – підсумував Петро Андрющенко.

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