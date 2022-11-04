Крик отчаяния: в Мариуполе люди замерзают в квартирах без окон и молят о помощи

Жители Мариуполя, оставшиеся в оккупированном городе, замерзают в своих уцелевших после бомбардировок домах. Людям приходится выживать без тепла, когда температура воздуха начала опускаться до нуля.

Российские оккупационные власти громко обещали восстановление захваченного Мариуполя и тепло во всех домах. Однако по факту оккупанты наплевали на местное население и сносят школы и дома и скрывают свои военные преступления.

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Оккупанты сносят дома, пока люди мерзнут в квартирах

Мариупольцы уже устали от пустых обещаний оккупационной "администрации" о тепле в жилых домах. Особенно острой проблема стала из-за наступления холодов.

Ночью в Мариуполе температура начала опускаться почти до нуля, хотя и днем уже не так тепло, как летом. Поэтому люди вывесили плакат с просьбой о помощи. От холода страдают не только взрослые, но и дети.

"Мы замерзли! Help!", – крик отчаяния людей, живущих в квартирах, где нет окон. Соответствующий плакат, как пишут местные СМИ, был вывешен в центре Мариуполя на проспекте Металлурга.



В Мариуполе вывесили плакат с призывом о помощи / Фото TV-7 Мариуполь



Мариупольцы вывесили плакат с призывом о помощи / Фото TV-7 Мариуполь



В Мариуполе от холода страдают дети / Фото TV-7 Мариуполь

Сообщается, что оккупанты показательно демонстрируют якобы заботящиеся о людях и раздают обогреватели. Однако местные не могут пользоваться обогревателями от оккупантов, ведь в части Мариуполя нет света.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко информировал, что в Мариуполе сейчас катастрофическая ситуация. Город оказался неготов к зиме, а местные идут на отчаянные шаги, чтобы выжить.

По его словам, российские оккупанты лишь точечно включили отопление в некоторых домах. Большинство жителей продолжают жить в подвалах. Город также частично находится без электричества.

В оккупированной Луганщине ситуация тоже критическая

Российские оккупанты уничтожили более 3 тысяч домов в Луганской области. Теперь же оккупационные власти планируют восстановить целых 4 дома в регионе.

На оккупированной Луганской области люди столкнулись с голодом. Оккупанты перекрыли въезд на Кременщину, где в магазинах заканчиваются продукты. В частности, люди не могут попасть ни в Кременную, ни в Новую Краснянку.

Также оккупационные власти проводят фильтрационные мероприятия. Кроме того, россияне берут гривну в обмен на рубли вдвое дешевле, из-за чего жители оккупированной Луганской области обеднели в 4-5 раз.

Обратите внимание – Андрющенко рассказал, какая ситуация сейчас в Мариуполе: смотрите видео