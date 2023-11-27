Непогода добралась до оккупированного Мариуполя: люди без света и тепла, есть затопленные дома

Во временно оккупированном Мариуполе бушует штормовой ветер. Дома и дворы, построенные недалеко от Азовского моря, затопила вода.

Мощный ветер разнес по всему городу заборы, которыми россияне пытались прикрыть неотремонтированные дома и заброшенные улицы. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что людям массово выключают свет, пишет 24 Канал.

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Что происходит в Мариуполе

Штормовой ветер дошел до оккупированного Мариуполя. Из-за непогоды в разных районах города массовые аварийные отключения, оборванные линии электрических сетей, поваленные деревья, профнастил, заборы, леерные ограждения и мусорные баки,

– написал чиновник.

По его словам, дворы и дома, недалеко от Азовского моря, затопила вода. В частности, в результате непогоды залило жилье местных на улице Гаванной.

Также Андрющенко показал, что штормовой ветер сорвал всю бутафорию ремонтов от россиян.

"Заборы, которыми стыдливо скрыто отсутствие ремонтов, носит по всему городу. Правда, как она есть – без украшений теперь везде", – написал Андрющенко.

Последствия непогоды в Мариуполе / Фото из телеграм-канала Андрющенка

По состоянию на 9:59 Петр Андрющенко уточнил, что в городе отключены котельные, подстанции, закрытые школы. По данным оккупантов:

обесточено более 140 тяговых подстанций. Без воды – Левобережный район и половина Кальмиусского;

по городу свергнуты деревья и ветки, которые, по словам людей, никто не убирает;

частично приостановили работу котельных – в домах холодно, люди замерзают;

большинство школ – на дистанционном обучении.

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