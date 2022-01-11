В Мариуполе мужчина дождался закрытия катка и наложил кучу на лед
Источник:0629.com.ua
Во время новогодних праздников в Мариуполе Донецкой области мужчина отметился особой затеей. Пока никого не было, он сходил в туалет на городской каток.
В Мариуполе на праздники было несколько фактов вандализма, однако эта ситуация нестандартная.
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Мужчину сняли камеры
Один из местных жителей дождался, пока городской каток закроется. Тогда с товарищем перелез через забор и сходил в туалет на лед.
Мужчину зафиксировали камеры наблюдения, это выложили в сети. По этическим соображениям мы не можем поделиться видео, но оно будет по ссылке.
Мужчину ищут
Теперь молодого человека разыскивают правоохранители, ему грозит наказание за мелкое хулиганство. В Мариупольском районном управлении полиции отметили, что личность нарушителя до сих пор не установили.Обратите внимание! Во Львове недавно молодая девушка справила нужду прямо под памятником Степану Бандере на одноименной улице. В полиции проверяют инцидент.
Елочные гномы тоже пострадали
Люди обратили внимание, что на праздники в Мариуполе пострадал не только лед. Вандалы также повредили самую популярную фотозону на Театральной площади. В частности, несколько елочных гномов сорвали с крепежа и перенесли на десятки метров.
Повредили фотозону / Фото "Мариуполь – туристический город"