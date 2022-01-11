В Мариуполе мужчина дождался закрытия катка и наложил кучу на лед

Во время новогодних праздников в Мариуполе Донецкой области мужчина отметился особой затеей. Пока никого не было, он сходил в туалет на городской каток.

В Мариуполе на праздники было несколько фактов вандализма, однако эта ситуация нестандартная.

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Мужчину сняли камеры

Один из местных жителей дождался, пока городской каток закроется. Тогда с товарищем перелез через забор и сходил в туалет на лед.

Мужчину зафиксировали камеры наблюдения, это выложили в сети. По этическим соображениям мы не можем поделиться видео, но оно будет по ссылке.

Мужчину ищут

Теперь молодого человека разыскивают правоохранители, ему грозит наказание за мелкое хулиганство. В Мариупольском районном управлении полиции отметили, что личность нарушителя до сих пор не установили.

Елочные гномы тоже пострадали

Во Львове недавно молодая девушка справила нужду прямо под памятником Степану Бандере на одноименной улице. В полиции проверяют инцидент.

Люди обратили внимание, что на праздники в Мариуполе пострадал не только лед. Вандалы также повредили самую популярную фотозону на Театральной площади. В частности, несколько елочных гномов сорвали с крепежа и перенесли на десятки метров.

Повредили фотозону / Фото "Мариуполь – туристический город"