В Мариуполе более 30 тысяч россиян: оккупанты готовят оборонные линии

Во временно оккупированном Мариуполе сейчас находятся более 30 тысяч россиян. Захватчики готовят возле города оборонительные линии.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Также он отметил, что город наполнен не только строителями из России, но и кадыровцами и бурятами, информирует 24 Канал.

Читайте также "Очередная провокация": в школах Мариуполя разрешили преподавать украинский язык

Российские захватчики готовят оборонные линии в Мариуполе

Вадим Бойченко отметил, что в Мариуполе находятся более 30 тысяч россиян. В сторону Донецка и Запорожья идут огромные вражеские колонны, наполненные оружием и мобиками.

Пока известно о трех огромных полосах обороны, которые оккупанты возводят по трем направлениям. В частности, Запорожском, Донецком и Мелитопольском. Захватчики роют рвы, устанавливают так называемые "зубы драконы". За ними строят новые здания.

Под видом "восстановления" они создают фортификационные сооружения, которые будут во время наступления ВСУ сами же взрывать и снимать на видео для пропаганды,

– подчеркнул мэр Мариуполя.

Последние новости из Мариуполя