В Мариуполе оккупанты разрушили уникальный памятник архитектуры – дом Гампера

13 апреля 2022 , 15:07
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Источник:

0629.com.ua

Российские оккупанты, которые сравнивают с землей блокадный Мариуполь, разрушили уникальный памятник архитектуры в городе. Речь идет о доме врача Гампера.

Войска РФ бомбами и ракетами разрушили здание

Российские варвары уничтожили одну из туристических визиток Мариуполя. Местным журналистам удалось получить свежие фотографии памятника архитектуры.

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Войска РФ бомбами и ракетами разрушили здание, пробив стены.

  • Заметим, что здание построено в XIX веке в готическом стиле.
  • Первым известным владельцем здания с середины XIX века считается судебно-медицинский эксперт Фридрих Вильгельмович Гампер.


Дом Гампера / Фото Евгения Сокирко

Ранее в Министерстве культуры и информационной политики заявили, что из-за российского вторжения на территории Украины более 160 объектов культурного наследия получили повреждения.

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Автор: Михайло Гема