В Мариуполе оккупанты собирают персональные данные жителей и открывают "обналы"

В Мариуполе ни на мгновение не стихают вражеские обстрелы "Азовстали" – даже ночью. Тем временем оккупанты активно собирают персональные данные местных жителей, прикрываясь "пенсионным фондом и соцзащитой".

О ситуации в окруженном городе рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что главная надежда – это эвакуация людей из "Азовстали" под эгидой ООН.

Теме Жителям Мариуполя нужен спасательный маршрут, чтобы покинуть этот ад, – генсек ООН

Под контролем оккупантов работают "банкоматы – обналы"

Под контролем оккупантов заработали так называемые "банкоматы – обналы", в которых с мариупольцев в прямом смысле сдирают средства. Так, деньги с безналичного счета в наличные деньги можно обменять по курсу 2 к 1.

В частности, такой "обнал" заработал в "обнале" в Левобережном районе. Сообщают, что схема работает так: средства переводят с карточек через мобильные приложения наших банков.

В помещении отделения полиции собирают персональные данные

В помещении Центрального отделения полиции оккупанты собирают персональные данные местных жителей, прикидываясь сотрудниками "пенсионного фонда и соцзащиты". Более того, они выспрашивают также информацию об имуществе и родственниках. Эти данные захватчики впоследствии могут использовать для шантажа.

Последние новости из оккупированного Мариуполя: коротко

По информации Мариупольского горсовета, в городе из-за антисанитарии могут возникнуть дизентерия, кишечная палочка и холера.

В "Азове" сообщили, сколько Россия потратила на войну в Мариуполе. Эта сумма превышает 1 миллиард 100 миллионов долларов.

Также стало известно о планах оккупантов открыть военный госпиталь на базе роддома.

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