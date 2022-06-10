В Мариуполе оккупанты живут в роскошных номерах, а людей бросают даже на еду

Пока у мариупольцев нет, что есть и пить, оккупанты живут на широкую ногу. Они поселились в местных пансионатах у моря.

Россияне не оказывают жителям разбомбленного Мариуполя гуманитарную помощь. Об этом 24 канал сообщает со ссылкой на данные спецслужб.

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Оккупанты боятся мариупольцев и ходят только с охраной

Продуктов и воды критично не хватает. Многие люди могут получить еду фактически за рабский труд по разбору завалов и захоронению тел погибших,

– рассказали источники.

Обещанные деньги россияне не выплачивают. Более того, иногда они даже бросают местных с оплатой едой.

Несмотря на так ужасную ситуацию и отсутствие пищи, оккупационные войска планируют выдавать гуманитарную помощь только людям с инвалидностью.

В то же время российские чиновники поселились в хороших условиях в Мелекино на базах отдыха "Чайка" и "Роза". Сидя в комфорте и со всеми благами цивилизации, они занимаются "руководством по восстановлению" города.

В "Розе" российскую "комиссию" охраняют усиленные отряды кафиров. В Мариуполь захватчики ездить боятся, поэтому вылазки производят исключительно с охраной.

Они боятся людей, которым разбомбили город,

– отметили в спецслужбе.

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Последние новости о ситуации в оккупированном Мариуполе

Утром 10 июня разведка Великобритании предупредила о том, что Мариуполю грозит большая вспышка холеры . Инфекции достаточно просто распространиться, ведь улицы города завалены разлагающимися на солнце трупами, водоснабжения и канализации нет, а во дворах многоэтажек лежат горы мусора и отходов, которые не вывозили еще с начала полномасштабной войны.

Российские кафиры заявили, что закрывают город на карантин. В то же время в Ростове-на-Дону они открывают инфекционные отделения, чтобы лечить зараженных российских солдат. О мариупольцах, конечно, государство-агрессорка не думает.

Захватчики уже начали выдавать пенсионерам зарплаты в рублях . Военные привезли в город целую кучу российских наличных денег, которая практически ничего не стоит.

Многие мариупольцы до сих пор живут в подвалах, ведь их дома разрушены. Подвал – единственное место, где они могут заночевать.

Особенно поражает цинизм пророссийских боевиков по квазиреспублике в Донецке. Они радуются, что смогли вывезти из разбомбленного Мариуполя троллейбусы европейского типа, уцелевшие детские площадки и современную медицинскую технику. При этом жестоко добавляют, что мариупольцам эти блага теперь "не нужны", а вот так называемых "древцов" ждут "большие изменения".

К теме смотрите видео о том, что кафиры в Мариуполе окончательно отказались от поиска погибших: