В Мариуполе от российского снаряда погиб 12-летний мальчик

Российские военные продолжают приносить с собой смерти и разрушения. Так, в Мариуполе жертвой вражеского снаряда стал 12-летний мальчик.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что 12-летний мальчик погиб на территории школы №30.

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Сдетонировал российский снаряд

Известно, что трагедия произошла на территории школы №30, расположенной в Кальмиусском районе по улице Днестровской. Мальчик погиб из-за детонации российского снаряда "Града", который не разорвался во время попадания.

Российское оружие продолжает убивать детей Мариуполя даже после активных (боевых 24 канал) действий,

– подчеркивает Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя в очередной раз обратился к горожанам. Он попросил их напоминать детям, что ни в коем случае нельзя прикасаться или брать в руки подозрительные или незнакомые предметы. В частности, те, которые могут напоминать снаряды, ракеты или мины. То же самое касается и самих взрослых.

Какая сейчас ситуация в Мариуполе: коротко

Петр Андрющенко накануне отметил, что российские военные всячески пытаются скрыть совершаемые. В частности, известно о том, что в Мариуполе они планируют расширить братскую могилу, выкопанную ранее. Отметим, что совместно с журналистами удалось установить, что это четвертый ров, в котором хоронят погибших от рук россиян мариупольцев.

Между тем, в Мариуполь завезли фургоны с огромными телевизорами. На них оставшимся жителям города транслируют российскую пропаганду . Один из таких в действии показал ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков, родившийся и выросший в городе.

Кроме того, российские захватчики упразднили летние каникулы для детей Мариуполя . Учебный процесс решили продолжить деукраинизацию школьников. Таким образом, "местные власти" будут проводить подготовку к новому учебному году.

Что касается "гуманитарной помощи", то ее заботливые – сарказм – россияне больше не будут выдавать. Как отметил Петр Андрющенко, горожан теперь принуждают к рабскому труду в обмен на продовольствие . Да, "русский мир" очень быстро показал свое лицо.

Жертвы в Мариуполе, уверен советник мэра города, будут расти. До конца года количество жителей может сократиться еще на 10 тысяч человек. А причиной тому является критическая эпидемиологическая ситуация.

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