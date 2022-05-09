В Мариуполе на "парад победобесия" вышли только завезенные единороссы и коллаборанты

Российские оккупанты все же пытались провести "парад победобесия" в Мариуполе. Однако их жалкая попытка провалилась.

Захватчики согнали завезенных "волонтеров единороссов" и коллаборантов, но не смогли создать видимость массовости. Об этом сообщил советник городского главы Петр Андрющенко в соцсетях.

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Апофеоз рвотного рефлекса. Как ни противно – стоит обратить внимание на "толпу народа". Практически никого. Российские бомбы очень показательно объяснили, насколько все однозначно,

– отметил чиновник.

"В итоге победобесия можно еще раз сказать – х*й им, а не Мариуполь", – добавил Петр Андрющенко.

Местных на "параде" не было

Советник мэра Мариуполя также рассказал, что в город 9 мая привезли вечный огонь из Москвы. Вот только мариупольцев на "параде" не было – не удалось рашистам "зазомбировать" украинцев.

Потому что Мариуполь – это Украина, а не московия!

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе: что известно

Мариуполь практически полностью оказался под оккупацией российских военных.

Единственное место, которое им не удалось захватить – "Азовсталь". Там в течение двух месяцев находились мирные жители окрестных домов, а также украинские защитники.

В начале мая мирных жителей удалось увезти с территории завода.

Россияне пытаются скрыть следы своих преступлений, используя крематории.

Часть погибших мариупольцев похоронили в большой братской могли в поселке Мангуш, к западу от города. Сколько там людей – пока неизвестно. Людмила Денисова заявила, что количество жертв российской агрессии может быть значительно больше, чем 20 тысяч.

По словам омбудсмена, проблема заключается и в том, что многих людей оккупанты вывозят в Россию. Часть из них отправляются в далекие и депрессивные регионы. По предварительным данным, таких украинцев более миллиона, из них 200 тысяч – дети.

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