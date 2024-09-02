Партизаны устроили диверсию на железной дороге в Мариуполе: движение поездов ограничено

Неизвестные добрые партизаны устроили диверсию на железной дороге в оккупированном Мариуполе. В частности, сожгли трансформатор.

Об этом днем 1 сентября сообщили в "Мариуполь.Сопротивление". Также отметили, что в результате диверсии движение поездов осторожно, передает 24 Канал.

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Диверсия на железной дороге в Мариуполе

Партизаны сожгли трансформатор для железной дороги, расположен на правом берегу оккупированного Мариуполя.

Движение поездов ограничено на неограниченное время. Учитывая как хорошо в Мариуполе с ремонтами новых трансформаторов – на очень неограниченное время,

– отметили в "Мариуполь. Сопротивление".

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