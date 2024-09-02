Партизаны устроили диверсию на железной дороге в Мариуполе: движение поездов ограничено
Источник:Мариуполь. Сопротивление
Неизвестные добрые партизаны устроили диверсию на железной дороге в оккупированном Мариуполе. В частности, сожгли трансформатор.
Об этом днем 1 сентября сообщили в "Мариуполь.Сопротивление". Также отметили, что в результате диверсии движение поездов осторожно, передает 24 Канал.
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Диверсия на железной дороге в Мариуполе
Партизаны сожгли трансформатор для железной дороги, расположен на правом берегу оккупированного Мариуполя.
Движение поездов ограничено на неограниченное время. Учитывая как хорошо в Мариуполе с ремонтами новых трансформаторов – на очень неограниченное время,
– отметили в "Мариуполь. Сопротивление".
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"Атеш" устроил диверсию в Макеевке
- Накануне агент "Атеш" поджег релейный шкаф на железной дороге, простирающейся через весь Калининский и Буденновский районы оккупированного Донецка.
- "Путь в сторону Торецка и Прогресса служит для россиян логистическим хабом для подвоза боеприпасов, военной техники и личного состава", – отметили в "Атеш".
- Также обнародовали координаты и кадры с места пожара.