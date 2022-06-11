В Мариуполе подорвался трактор оккупантов: погиб военный и спасатели
11 июня 2022 , 17:56Читати новину українською
Источник:телеграмм Андрющенко Time
Российские оккупанты продолжают разбирать последствия своих преступлений. Карма не заставила себя ждать – их "догнала" собственная взрывчатка.
Российские оккупанты продолжают разбор завалов в уничтоженном ими Мариуполе. Безумные преступления россиян против мирного населения иногда возвращаются бумерангом и наносят удары им самим.
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Подрыв трактора в Мариуполе