В Мариуполе подорвался трактор оккупантов: погиб военный и спасатели

11 июня 2022 , 17:56
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Источник:

телеграмм Андрющенко Time

Российские оккупанты продолжают разбирать последствия своих преступлений. Карма не заставила себя ждать – их "догнала" собственная взрывчатка.

Российские оккупанты продолжают разбор завалов в уничтоженном ими Мариуполе. Безумные преступления россиян против мирного населения иногда возвращаются бумерангом и наносят удары им самим.

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Подрыв трактора в Мариуполе

 

Автор: Ярослав Сиваківський