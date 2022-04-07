В Мариуполе погиб 20-летний азовец Ярослав "Махач", очаровывавший тикток

В Мариуполе погиб военный из полка "Азов" Ярослав "Махач" Бригинец. На момент смерти ему было всего 20 лет.

Он погиб, спасая друзей, попавших под обстрел. Сослуживцы рассказали, что будут мстить врагу за его смерть.

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Как раз незадолго до смерти Ярослава в сети титок "завирусилось" видео с его участием. Энергичный и молодой парень, дурачившийся на камеру, заворожил пользователей сети. Но, к сожалению, через несколько дней появилось совсем другое видео, совсем не позитивное – "вечная память".

Всегда боролся до конца

Ярослав Бригинец родился в 2002 году. 13 февраля 2021 года боец ​​участвовал в турнире по боксу в Мариуполе и занял первое место.

Ты всегда бился до конца... Ярослав "Махач" Бригинец. Вытаскивал друзей, попавших под обстрел. Однажды в разговоре ты сказал, что не хочешь, чтобы тебя оплакивали и печалились, если что-нибудь случится... Мы не будем плакать, брат, мы будем мстить! Ты – настоящий мужчина, воин и герой. Человек, который всегда улыбался и приходил на помощь в любой ситуации без пользы для себя,

– написал сослуживец бойца.