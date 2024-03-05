Угрожают лишением родительских прав: как россияне издеваются над детскими мозгами

На временно оккупированных территориях россияне промывают мозги не только взрослым, но и активно "обрабатывают" молодое поколение. В школах оккупанты рассказывают детям так называемую "новую историю Украины".

Родители, чьи дети не верят в российскую пропаганду, получают угрозы о лишении родительских прав. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Обучение в российских школах в Мариуполе

В сентябре 2022 года во временно оккупированном Мариуполе открылись российские школы. Несмотря на это, большое количество детей продолжало учиться дистанционно в украинских школах.

Российские захватчики провели мониторинг, после которого приказали родителям в обязательном порядке зарегистрировать детей и посещать только российские школы. Иначе пригрозили, что лишат родительских прав.

Это был первый шаг. После этого, все были вынуждены отдать детей в российские школы,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Впоследствии в школах, которые открывали россияне на оккупированных территориях, появился предмет под названием "разговоры о важном". На этих так называемых уроках детей начали учить "новой истории Украины", которую Владимир Путин рассказывал в интервью Такеру Карлсону. К этим урокам по видеосвязи даже привлекали учителей из Санкт-Петербурга.

Владимир Путин дал интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону. Во время разговора диктатор озвучил свою версию исторических событий и попытался оправдать Адольфа Гитлера в нападении на Польшу.

Дома дети рассказывали "новую историю", родители им говорили, что это неправда. Затем они возвращались в школу и говорили учителям, мол, мне родители говорили, что все не так, как вы рассказывали.

Таких родителей вызывали в администрацию школы и прямо угрожали, что если подобный случай повторится, то их лишат родительских прав. В условиях, в которых сейчас живет Мариуполь, все понимают, что это не пустые слова. Люди до сих пор исчезают, поэтому все молчат,

– добавил Андрющенко.

В Мариуполе по меньшей мере 10 тысяч гражданских людей арестованы и украинская власть не знает, где они. Таким образом россияне добиваются молчания на оккупированных территориях. Тот, кому накипело так, что уже не может молчать, забирает ребенка и выезжает из города.

"Угрозы прямые, никто не стесняется и не прячется за права человека или либеральные ценности. Это все бла-бла-бла для России. Там все "четко": тебе пришли, сказали, если не понял, то на следующий день в дверь постучит ФСБ. Россияне не жалеют ни детей, ни взрослых", – сказал советник городского головы Мариуполя.

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