В Мариуполе Россия использует ракеты "Смерч": они приводят к разрушениям и жертвам

Россия, которая не может успешно вести прямое сражение, использует запрещенную технику. В частности, речь идет о залповых ракетах "Смерч", которые приводят к колоссальным разрушениям и жертвам.

В телеграмм-канале "АЗОВ – Мариуполь" выложили фото с фрагментами ракеты "Смерч". Такое оружие не только запрещено в мире, но и еще раз доказывает, что россияне – террористы.

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Такими ракетами обстреливают мирное население

На фото можно увидеть обломки 300-миллиметровых ракет залпового огня "Смерч". Их россияне практически непрерывно запускают по мирному населению как Мариуполя, так и всей Украины.

В полку подчеркивают, что такие ракеты имеют разные принципы действия. Один из них – кассетный, когда разлетаются тысячи элементов. Такие установки приводят к множеству жертв. Причем на большом расстоянии.

Бойцы подчеркивают, что соответствующие боеприпасы, которыми "засыпают" жилые кварталы, становятся причиной колоссальных разрушений. Более того, они еще и уносят жизни многих людей.

Россияне "Смерчами" обстреливают мирное население:

Это настоящее военное преступление. И Россия еще раз подтвердила как нашей стране, так и всему миру, что она – страна-террорист.

Ранее в ВСУ рассказали, что Россия с начала открытого нападения запустила по Украине 328 ракет типа "Искандер" и "Калибр". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркивает, что это вопиющее нарушение норм Международного гуманитарного права.

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Текст публикации "АЗОВ – Мариуполь"

Это фрагменты 300-миллиметровых ракет системы залпового огня "Смерч", по которым россияне непрерывно обстреливают гражданское население Мариуполя и всей Украины.

Они имеют разные принципы действия, в том числе кассетный принцип с тысячами поражающих элементов, которые приводят к огромному количеству жертв на большом расстоянии. Применение этих боеприпасов в жилых кварталах приводит к колоссальным разрушениям и многочисленным жертвам и является военным преступлением. Россия еще раз подтвердила, что является страной-террористом .