В Мариуполе сбили вражеский самолет, который беспощадно обстреливал город

В Мариуполе сбили российский самолет, который нещадно обстреливал город.

Это произошло 22 марта в 16.45 в районе бассейна "Нептун". Соответствующей информацией поделились в телеграмм-канале городского совета Мариуполя.

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В мэрии подчеркнули, что этот самолет на протяжении последних недель уничтожал Мариполь. "Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город", – отметили там.

Накануне российская авиация сбросила на Мариуполь 2 сверхмощных авиабомбы. Город, в котором враг уничтожил уже более 80% домов, получил еще большие разрушения.

Гуманитарная катастрофа в Мариуполе достигает апогея, из-за российских атак погибает много местных. Могилы для них приходилось выкапывать прямо возле домов.

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