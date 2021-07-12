В Мариуполе тело погибшего подростка нашли в сливной трубе

12 июля 2021 , 15:56
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Источник:

ГСЧС

В реке Кальмиус в Мариуполе 11 июля нашли тело умершего 16-летнего юноши. Оно было в сливной металлической трубе.

Детали трагедии в Мариуполе

Тело молодого человека обнаружили на расстоянии 2 метров от берега. На поверхность его вытащили водолазы.

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Водолазы спасательной аварийно-водолазной службы Мариупольского горсовета достали тело погибшего молодого человека, 2005 года рождения. Его передали полицейским,
– рассказали спасатели.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Последние подобные трагедии в Украине

  • 10 июля в Петренковском озере Харькова утонул 17-летний парень. Известно, что он пытался спасти своего младшего друга, соскользнул с надувного мяча и начал тонуть, однако погиб сам. Известно, что на берегу ребята отдыхали вместе с мамой погибшего.
  • 22 июля во Синельниковском районе Днепропетровской утонул 10-летний мальчик. Ребенок пошел купаться на реку Гайчур, а после этого его уже никто не видел. Тело погибшего нашли в 15 метрах от края берега.
Обратите внимание! По данным ГСЧС, с начала лета 2021 года   на водоемах Украины утонули 124 человека. Только за один день 11 июля погибли 32 человека, из них 5 – дети. Трагедии произошли в Днепре, Черкассах и Киеве.
Автор: Софія Мінджоса