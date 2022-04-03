В Мариуполе уже погибли 5 тысяч гражданских, военных пока нельзя сосчитать

Павел Кириленко рассказал, что в Мариуполе погибли уже, по меньшей мере, 5 тысяч гражданских. Погибших защитников пока невозможно сосчитать.

Глава Донецкой ОВА Кириленко рассказал, что количество погибших военных установят после обследования города. Мариуполь – практически полностью разрушен.

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По погибшим в Мариуполе ситуация приблизительна. Мы считаем 5 тысяч как минимум. Но это только гражданские. Военных можно считать после обследования всего города,

– подчеркнул Кириленко.

Он также сообщил, что 90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению или подлежит частично.

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