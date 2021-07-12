В Мариуполе военные установили рекорд с огромным флагом Украины

Украинские военные, бойцы "Закарпатского легиона", 11 июля в Мариуполе установили официальный рекорд Украины с Государственным флагом.

Дело в том, что сине-желтый флаг развернули самое большое количество военнослужащих в истории нашей страны.

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Военные установили рекорд, развернув Государственный флаг

"Закарпатский легион" – это 128 отдельная горно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины.

Бойцы из его состава в Мариуполе 11 июля установили рекорд Украины с "наибольшего количества военнослужащих, развернувших Государственный флаг Украины". А таких было более 400!

А таких было более 400! Причем присоединились к ним ветераны АТО, ООС и представители общественности.

Рекорд официально зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.

развернутый бойцами флаг – 128 метров в длину и 3 метра в ширину. Сшила его на Закарпатье мастерица Камила Кочиш, а на Приазовья флаг попал благодаря закарпатским волонтерам.

Что интересно, установление рекорда с флагом приурочено было к годовщине дня создания военной части – 12 июля.

Этой акцией мы не только отмечаем годовщину бригады, а еще и в который раз напоминаем, что Мариуполь – это Украина,

– сказал по этому поводу заместитель командира бригады подполковник Андрей Грузинцев.

Заметим, после Мариуполя флаг вернется в Закарпатье. Там его развернут на День Независимости Украины.

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