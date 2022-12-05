В Мариуполе "хлопок" поразил системы российского ПВО: потери личного состава уже не считают

5 декабря 2022, 10:43
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Петр Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе произошел "хлопок", в результате которого пострадала ПВО российских оккупантов. Из-за "хлопка" были поражены две российские системы ПВО.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в ночь со 2 на 3 декабря одного из мест базирования ПВО и техники оккупантов посетил "хлопок".

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В Мариуполе поражены 2 системы ПВО С-300

Сообщается, что "хлопок" произошел в промежутке между 2 и 3 часами ночи. Информацию о том, что в результате "хлопка" была поражена техника оккупантов, подтвердили в мариупольском движении сопротивления.

Андрющенко отметил, что в результате "хлопка" поражены две системы ПВО С-300 и две единицы колесной военной техники россиян.

Относительно потерь россиян в личном составе нет информации. Андрющенко отметил, что никто уже не считает количество погибших оккупантов.

"Хлопок" посетил территорию России

  • На аэродроме "Энгельс", откуда авиация России запускает ракеты по Украине, "кое-что произошло" в понедельник, 5 декабря. Местные сообщают, что слышали взрывы, после которых якобы начался пожар.
  • По словам россиян, на аэродром "Энгельс" прилетел какой-то беспилотник и повредил 2 ТУ-95. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мощный взрыв и, как следствие, пожар.
  • Кроме того, сообщают о взрывах бензовоза на другом российском аэродроме под Рязанью. Передают, что 3 человека погибли при взрыве на стоянке.
  • Спутниковые снимки, сделанные 28 ноября, свидетельствуют, что один из главных российских военных аэродромов "Энгельс" находится в боевой готовности. Вероятно, оккупанты подготовили его к новой массированной атаке по Украине.

Автор: Михайло Гема