В Мариуполе на жилой дом упала ракета
1 марта 2022 , 15:36Читати новину українською
На жилой дом в Мариуполе упала ракета. К счастью, она не разорвалась.
Жителям города удалось зафиксировать последствия ракетного обстрела. Соответствующими видеоматериалами в своем телеграм-канале поделился Андрей Цаплиенко.
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На жилой дом упала ракета: что известно
Сообщается, что ракета не разорвалась. Пострадавших в результате атаки нет.
В Мариуполе на жилой дом упала ракета: смотрите видео с места событий
Ранее городской глава Мариуполя рассказал, что ситуация в городе сложная, враг 5 дней гвоздя из всех возможных видов оружия по городу.
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