На жилой дом в Мариуполе упала ракета. К счастью, она не разорвалась.

Жителям города удалось зафиксировать последствия ракетного обстрела. Соответствующими видеоматериалами в своем телеграм-канале поделился Андрей Цаплиенко.

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На жилой дом упала ракета: что известно

Сообщается, что ракета не разорвалась. Пострадавших в результате атаки нет.

В Мариуполе на жилой дом упала ракета: смотрите видео с места событий

Ранее городской глава Мариуполя рассказал, что ситуация в городе сложная, враг 5 дней гвоздя из всех возможных видов оружия по городу.

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