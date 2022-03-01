Мешканцям міста вдалося зафіксувати наслідки ракетного обстрілу. Відповідними відеоматеріалами у своєму телеграм-каналі поділився Андрій Цаплієнко.

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На житловий будинок впала ракета: що відомо

Повідомляється, що ракета не розірвалась. Постраждалих внаслідок атаки немає.

У Маріуполі на житловий будинок впала ракета: дивіться відео з місця подій

Раніше міський голова Маріуполя розповів, що ситуація у місті складна, ворог 5 днів гатить з усіх можливих видів зброї по місту.

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