Мариупольская группировка спасла Юг от отрезания Украины от Черного моря, – Павлюк

Украинский генерал Александр Павлюк рассказал, что именно Мариупольская группировка спасла Украину от полного отрезания от Черного моря. Также командующий Сухопутных войск объяснил, можно ли было тогда спасти Мариуполь от оккупации.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил в интервью "Радио Свобода", что россияне смогли выйти в город потому, что ударили по нашим военным с запада. Стоит заметить, что генерал на момент полномасштабного вторжения России возглавлял Операцию объединенных сил (ООС) на Донбассе, пишет 24 Канал.

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Павлюк рассказал о боях за Мариуполь

Командующий Сухопутных войск ВСУ рассказал, что в начале вторжения российская мощная группировка, пройдя перешеек, вышла в тыл нашим подразделениям.

"Мы сумели перегруппировать (силы – 24 канал), но все равно те силы и средства не способны были остановить такую армаду, которая пошла на нас. Они перерезали основную дорогу и группировка осталась в окружении. Мы немедленно начали проводить мероприятия для создания группировки, чтобы пробить этот коридор. Я вывел 95 бригаду (95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада – 24 Канал), сделав перегруппировку, и начал ее готовить для проведения контрудара", – рассказал генерал.

По его словам, наши военные тогда четко видели, что трое суток беспрестанно шли войска с Запада, чтобы создать такую линию, чтобы ВСУ не могли ничего сделать. Именно Мариупольская группировка сковала, наверное, все, что было способно воевать и идти дальше.

По сути, группировка Мариупольская спасла Юг от полного отрезания Украины от Черного моря. Ударную (группировку – 24 Канал) мы не смогли сделать, потому что пошла другая группировка, которая со стороны Харьковской области опять противник перегруппировал, сосредоточил и через Изюм наносил новый удар нам в спину. Я вынужден был этой бригадой закрыть и эту щель, которую они нашли. Бригада прекрасно справилась,

– рассказал Павлюк

Генерал объяснил, что тогда ВСУ остановили Харьковскую группировку, ей нанесли достаточно мощное поражение. После этого:

понеся потери, враги остановились и началась позиционная оборона;

с середины марта Украина стабилизировала линию и перешла к позиционной обороне.

"Уже никаких прорывов таких больших не было. Это позволило провести перегруппировку, доукомплектовать свои войска и дальше держать эту линию. Самое главное – это дало возможность сковать огромные силы противника вокруг восточной группировки войск", – заявил военный.

Могла ли Украина спасти Мариуполь от оккупации

Это было невозможно, потому что преимущество противника было где-то от 1 до 7, до 10, которую противник собрал на том направлении. Поэтому для прорыва мне нужно было 3 – 4 бригады как минимум, чтобы провести контрударную операцию. У меня одна была бригада, и то неполная, которую я снял с переднего края,

– рассказал Павлюк.

Командующий Сухопутных войск объяснил, что, учитывая удар с севера, ему было необходимо спасти бригаду.

"Потому, что если бы они выполнили свою задачу, то опять же 10 бригад были бы в окружении", – объяснил генерал.

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