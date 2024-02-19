Генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил в интервью "Радио Свобода", что россияне смогли выйти в город потому, что ударили по нашим военным с запада. Стоит заметить, что генерал на момент полномасштабного вторжения России возглавлял Операцию объединенных сил (ООС) на Донбассе, пишет 24 Канал.
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Павлюк рассказал о боях за Мариуполь
Командующий Сухопутных войск ВСУ рассказал, что в начале вторжения российская мощная группировка, пройдя перешеек, вышла в тыл нашим подразделениям.
"Мы сумели перегруппировать (силы – 24 канал), но все равно те силы и средства не способны были остановить такую армаду, которая пошла на нас. Они перерезали основную дорогу и группировка осталась в окружении. Мы немедленно начали проводить мероприятия для создания группировки, чтобы пробить этот коридор. Я вывел 95 бригаду (95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада – 24 Канал), сделав перегруппировку, и начал ее готовить для проведения контрудара", – рассказал генерал.
По его словам, наши военные тогда четко видели, что трое суток беспрестанно шли войска с Запада, чтобы создать такую линию, чтобы ВСУ не могли ничего сделать. Именно Мариупольская группировка сковала, наверное, все, что было способно воевать и идти дальше.
По сути, группировка Мариупольская спасла Юг от полного отрезания Украины от Черного моря. Ударную (группировку – 24 Канал) мы не смогли сделать, потому что пошла другая группировка, которая со стороны Харьковской области опять противник перегруппировал, сосредоточил и через Изюм наносил новый удар нам в спину. Я вынужден был этой бригадой закрыть и эту щель, которую они нашли. Бригада прекрасно справилась,
– рассказал Павлюк
Генерал объяснил, что тогда ВСУ остановили Харьковскую группировку, ей нанесли достаточно мощное поражение. После этого:
- понеся потери, враги остановились и началась позиционная оборона;
- с середины марта Украина стабилизировала линию и перешла к позиционной обороне.
"Уже никаких прорывов таких больших не было. Это позволило провести перегруппировку, доукомплектовать свои войска и дальше держать эту линию. Самое главное – это дало возможность сковать огромные силы противника вокруг восточной группировки войск", – заявил военный.
Могла ли Украина спасти Мариуполь от оккупации
Это было невозможно, потому что преимущество противника было где-то от 1 до 7, до 10, которую противник собрал на том направлении. Поэтому для прорыва мне нужно было 3 – 4 бригады как минимум, чтобы провести контрударную операцию. У меня одна была бригада, и то неполная, которую я снял с переднего края,
– рассказал Павлюк.
Командующий Сухопутных войск объяснил, что, учитывая удар с севера, ему было необходимо спасти бригаду.
"Потому, что если бы они выполнили свою задачу, то опять же 10 бригад были бы в окружении", – объяснил генерал.
Украина может экспортировать зерно, имея доступ к Черному морю
- Благодаря тому, что Украина сохранила выход к Черному морю, она в августе 2023 года заявила о начале деятельности "гуманитарного коридора". Он был призван освободить корабли, направлявшиеся к африканским и азиатским рынкам.
- Это случилось после того, как Россия в июле заявила об остановке "зернового коридора" и фактически остановила соглашение, что гарантировала экспорт во время войны.
- Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что в Черном море активно действует коридор. По ее словам, по состоянию на февраль 2024 года, через Черноморский гуманитарный коридор уже прошли 736 судов и почти 23 миллиона тонн грузов. То есть украинское зерно продолжает кормить мир, несмотря на жестокие атаки России.