"Мариупольский план" Януковича: специалист оценил вероятность его воплощения

В New York Times вышла статья о том, что у Путина и Трампа были определенные договоренности о будущем нашего государства. Кремлевский диктатор хотел добиться своей цели – покорной Украины – через "Мариупольский план".

Сегодня есть вероятность того, что Трамп вернется к власти. На выборах в США демократы стоят перед угрозой потери большинства, однако это никак не отразится на поддержке Украины. Об этом 24 каналу сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

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Что известно о "Мариупольском плане"

Известно, что Путин обещал Трампу помощь на выборах в обмен на покорную Украину из-за "Мариупольского плана". Он заключался в том, что Янукович возглавляет автономное образование из восточных и южных областей Украины – становится гауляйтером на этих территориях, подконтрольных России. Кроме того, Кремль влияет на внешнюю политику Украины, и в этом помогает Дональд Трамп, если станет президентом США. Этот план обнародовал Пол Манафорт, фигурировавший в черной бухгалтерии "Партии регионов". В настоящее время он находится под следствием.

Проект распределения Украины начат в 2004 году в период "Оранжевой революции". Постоянно эту карту разыгрывали. Потому и здесь взяли и нарисовали. Конечно, это не удалось,

– подчеркнул политический эксперт.

Поддержка не уменьшится

4 ноября с визитом в Украину приехал советник по нацбезопасности США Джейк Салливан. Накануне с Владимиром Зеленским встречались два сенатора – республиканец и демократ. Позиция у всех единая – поддержка Украины не снизится.

Единственное, что сейчас хотят показать "трампистский" взгляд на развитие США как таковой. Инвестиция должна быть в США, а не снаружи. Все понимают, что сегодня помощь Украины является залогом успешного развития США на внешней арене.

– заметил Клочок.

Политический и экономический эксперт отмечает, что следующие президентские выборы в США пройдут в 2024 году. В мае подписали документ о том, что у президента США будут полномочия принимать любые решения относительно военной помощи без согласования с Конгрессом – не только для Украины, но и для стран Восточной Европы, которые являются членами НАТО.

"А до 2024 года выборов не будет – это нужно осознать. Да, ему (президенту – 24 канал) сложнее будет решать вопрос с республиканцами, если потребуется дополнительное финансирование. Но решит", – сказал Клочок.

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