Сьогодні є ймовірність того, що Трамп повернеться до влади. На виборах у США демократи стоять перед загрозою втрати більшості, однак це жодним чином не позначиться на підтримці України. Про це 24 каналу сказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

Варте уваги Чи стане після виборів республіканська партія США "трампістською": думка Піонтковського

Що відомо про "Маріупольський план"

Відомо, що Путін обіцяв Трампу допомогу на виборах в обмін на покірну Україну через "Маріупольський план". Він полягав у тому, що Янукович очолює автономне утворення зі східних та південних областей України – стає гауляйтером на цих територіях, підконтрольних Росії. Окрім цього, Кремль впливає на зовнішню політику України, і в цьому допомагає Дональд Трамп, якщо стане президентом США. Цей план оприлюднив Пол Манафорт, який фігурував у чорній бухгалтерії "Партії регіонів". Наразі він перебуває під слідством.

Проєкт розподілення України розпочатий у 2004 році у період "Помаранчевої революції". Постійно цю карту розігрували, тому й тут – взяли й намалювали. Звісно, це не вдалося,

– наголосив політичний експерт.

Підтримка не зменшиться

4 листопада з візитом до України приїхав радник з нацбезпеки США Джейк Салліван. Напередодні із Володимиром Зеленським зустрічалися два сенатори – республіканець та демократ. Позиція у всіх єдина – підтримка України не зменшиться.

Єдине, що зараз хочуть показати "трампістський" погляд на розвиток США як такий. Інвестиція має бути в США, а не зовні. Усі розуміють, що сьогодні допомога України є запорукою успішного розвитку США на зовнішній арені надалі,

– зауважив Клочок.

Політичний та економічний експерт відзначає, що наступні президентські вибори у США відбудуться у 2024 році. У травні підписали документ про те, що президент США матиме повноваження ухвалювати будь-які рішення стосовно військової допомоги без погодження з Конгресом – не лише для України, а й для країн Східної Європи, які є членами НАТО.

"А до 2024 року виборів не буде – це треба усвідомити. Так, йому (президенту – 24 канал) складніше буде вирішувати питання з республіканцями, якщо потрібно буде додаткове фінансування. Але вирішить", – сказав Клочок.

Маріупольський план" Януковича / Ердоган – другий Лукашенко: дивіться відео