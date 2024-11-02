Много мест, где можно прятать суда, – Андрющенко рассказал, что происходит в порту Мариуполя

Оккупанты снова рассматривают порт в Мариуполе как основную точку морской военной логистики. Все изменилось после атаки дронов по порту в Бердянске.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Оккупанты надеются, что порт в Мариуполе будет гораздо безопаснее, чем в Бердянске.

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Какая сейчас ситуация в Мариупольском порту

Как отметил Андрющенко, Мариупольский порт действительно большой по размерам. Там есть больше шансов сравнительно безопасно пришвартовать судно.

Сама акватория порта гораздо больше. Там есть очень много мест, где можно спрятать судна. Так что тут трудно будет что-то фиксировать. Чем они и пользуются. Будет трудно увидеть, когда оно зашло в порт и где было пришвартовано,

– сказал Андрющенко.

Обратите внимание! Оккупанты строят новые многоэтажки для ипотеки на месте разрушенных домов в Мариуполе. Они не предлагают эти квартиры людям, которые потеряли жилье. Туда уже заехали россияне.

Уже известно, что за октябрь в Мариупольский порт заходили по меньшей мере два судна и два морских балкера с грузами двойного назначения. Далее все перегрузили на железную дорогу, вероятно, в Волноваху.

Уже начинаются штормы. Скоро море снова может замерзнуть. Если будет суровая зима, то военную логистику по применению порта будут развивать уже где-то в конце февраля – начале марта,

– отметил Андрющенко.