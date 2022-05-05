Мариупольским коридором за сутки эвакуировали 344 человека

За сутки 4 мая мариупольским коридором удалось вывезти на подконтрольную территорию 344 человека.

Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки, рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Важно Украина и дальше будет договариваться об эвакуации из Мариуполя, несмотря на тяжелые бои, – Верещук

Люди уже в Запорожье

По словам министра, все только прибыли в Запорожье.

Еще одна наша маленькая победа. Спасибо работникам ООН и Международному Комитету Красного Креста! Спасибо работникам гуманитарной колонны: водителям и сотрудникам ГСЧС,

– написала Верещук.

Отдельно она отметила, что мариупольская гуманитарная операция продолжается.

Как происходила эвакуация из "Азовстали"

Мариуполь уже более 2-х месяцев находится в блокаде россиян. Несмотря на меньшее количество сил, украинские защитники дают достойный отпор. Они держат оборону на заводе "Азовсталь". Кроме бойцов, там оказались сотни гражданских, которые искали, как укрыться от обстрелов оккупантов.

Даже то, что там есть мирные жители, не остановило оккупантов от ежедневных бомбардировок. Они разрушали постройки, а люди оказывались под завалами. На эвакуацию агрессор в течение 2 месяцев не соглашался.

Однако 1 мая нам удалось вывезти 100 человек. Они приехали в Запорожье на следующий день.

На "Азовстали" идут тяжелые бои

Оккупанты прорвались на часть завода "Азовстали". Они совершают штурм.

В Генштабе утверждали, что у россиян нет успехов в этом.

Командир "Азова" Денис Прокопенко подтвердил, что на "Азовстали" идут тяжелые кровопролитные бои. Однако военные мужественно продолжают исполнять приказ и держат оборону.

При этом на заводе до сих пор остаются гражданские. Кроме этого, там есть не менее полутысячи раненых бойцов, которые тоже нуждаются в немедленной эвакуации. Ранее Верещук отмечала, что попытки эвакуации будут продолжаться, несмотря на боевые действия. Власть будет делать все, чтобы вытащить из города наших людей.

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