Марьяна Безуглая объяснила, почему передумала уходить из фракции "Слуга народа"
Источник:Марьяна Безуглая
Народный депутат Марьяна Безуглая после серии скандалов и громких заявлений решила, все же, остаться в составе фракции. Также она рассказала, почему изменила свое мнение, несмотря на уже написанное заявление на выход из фракции.
По словам Марьяны Безуглой, она, все же, решила остаться во фракции, "чтобы не подводить президента в трудные времена".
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На решение депутата не повлияли даже предыдущие скандалы с ее участием
Безуглая говорит, что на ее решение повлияла просьба не расшатывать ситуацию.
Можно было бы скандалить, требовать, чтобы одну именно меня отпустили, но зачем. Если просят не качать и так сложную ситуацию,
– пишет народный депутат.
Безуглая говорит, что ей нравится далеко не все, но она попытается улучшить, что в ее силах. Кроме того, в партию Слуга Народа возвращаться она не собирается.
Что известно о предыдущих скандалах с нардепом Безуглой
- 5 января Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности отозвал Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя. Тогда члены Комитета по вопросам обороны почти единогласно проголосовали за отзыв Безуглой. Воздержался только один народный избранник.
- Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался относительно заместителя председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяны Безуглой. Он отметил, что у него с ней также сложные взаимоотношения. Он отметил, что также подвергался критике со стороны народного депутата.
- Впрочем, на заседании Верховной Рады не смогли вынести на повестку дня постановление об увольнении депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам безопасности и обороны. Депутаты даже блокировали Раду, чтобы помешать рассмотрению постановления.
- Позже нардеп Зализняк объяснил 24 Каналу, что голосов на увольнение Безуглой в зале было бы конституционное большинство. Впрочем, в Офисе Президента сказали, что нельзя такого делать.
- 12 января Марьяна Безуглая сообщила, что ее заявления на выход из партии и фракции "Слуга народа" официально приняли. Тогда она отметила, что продолжит работать над проектами по национальной безопасности и обороне и заверила, что будет делать это "с большей интенсивностью и открытостью".