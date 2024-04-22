Марьяна Безуглая объяснила, почему передумала уходить из фракции "Слуга народа"

Народный депутат Марьяна Безуглая после серии скандалов и громких заявлений решила, все же, остаться в составе фракции. Также она рассказала, почему изменила свое мнение, несмотря на уже написанное заявление на выход из фракции.

По словам Марьяны Безуглой, она, все же, решила остаться во фракции, "чтобы не подводить президента в трудные времена".

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На решение депутата не повлияли даже предыдущие скандалы с ее участием

Безуглая говорит, что на ее решение повлияла просьба не расшатывать ситуацию.

Можно было бы скандалить, требовать, чтобы одну именно меня отпустили, но зачем. Если просят не качать и так сложную ситуацию,

– пишет народный депутат.

Безуглая говорит, что ей нравится далеко не все, но она попытается улучшить, что в ее силах. Кроме того, в партию Слуга Народа возвращаться она не собирается.

Что известно о предыдущих скандалах с нардепом Безуглой