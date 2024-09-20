"Определенные конфликты": Стефанчук объяснил исключение Безуглой из оборонного Комитета

Накануне, 19 сентября, Верховная Рада уволила Марьяну Безуглую с должности заместителя главы Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Нардепа перенаправили в другой Комитет.

Почему Безуглую уволили из оборонного Комитета, в эфире телемарафона ответил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает 24 Канал.

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Почему Безуглую уволили из оборонного Комитета

Вы знаете прекрасно эту историю об определенных конфликтах, в частности, конфликтах в пределах того комитета, в котором она находилась. Мне кажется, что это такое Соломоново решение, когда мы имели возможность удовлетворить в конце концов и ее желание уйти из комитета, и желание комитета, чтобы она оттуда ушла,

– заявил Руслан Стефанчук.

Спикер Верховной Рады добавил, что Безуглую перенаправили в другой Комитет. Также выразил надежду, что там она сможет себя реализовать.

Заметим, что нардеп стала членом Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Накануне Безуглая подала заявление, в котором попросила освободить ее от исполнения обязанностей заместителя председателя оборонного Комитета и перевести в этот.