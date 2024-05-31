"Мамочка, я дома": из плена вернулась 24-летняя следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк
Источник:Юлия Приймак
Сегодня в рамках 52-го обмена Украина вернула домой из российского плена 75 своих граждан. Среди освобожденных пленных и 24-летняя следователь Национальной полиции из Мариуполя Марьяна Чечелюк.
Руководитель Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Приймак рассказала, что после начала полномасштабного вторжения девушка вместе с младшей сестрой прятались от российских обстрелов в хранилищах "Азовстали".
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Свобода после двух лет пыток и издевательств
После эвакуации гражданских с завода сестер разделили в российском фильтрационном лагере. купанты, которые узнали о профессии Марьяны, забрали ее в Донецкий СИЗО. Впоследствии девушка находилась в колонии в Еленовке, позже – в тюрьме в Таганроге и Мариуполе.
Из российского плена вернули полицейского Марьяну Чечелюк / Фото Дарья Заривна
Мать Марьяны Наталья рассказывала, что россияне пытались перетянуть девушку на свою сторону обещаниями, запугиваниями и пытками, но не смогли сломать.
От матери дочь не получала писем, хотя и их постоянно присылала. Девушка до самого обмена совсем ничего не знала о своей семье, что с ней и где она.
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В плену девушку морили голодом, били, издевались другими способами. Мать Марьяны рассказывала, что из-за условий содержания в плену у девушки ухудшилось состояние здоровья: заболевания дыхательных путей и ангина перешли в хроническую форму бронхита. Из-за этого она сильно похудела, у нее ослабился иммунитет, выпадали волосы и исчезли месячные.Важно Всего в рамках обмена в Украину вернулись 70 мужчин и пятеро женщин. По меньшей мере треть военнопленных имеет ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.
Что известно о сегодняшнем обмене пленных
- 31 мая состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Из вражеского плена удалось вернуть 75 человек. Это воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских.
- В частности, из плена освободили 19 человек, которых захватили оккупанты на острове Змеиный, 10 – защитников Мариуполя и с "Азовстали", а также украинские военные, которые попали в плен на разных направлениях.
- Среди военных, которых удалось вернуть, есть те, кто не слышал голоса родных уже более двух лет, от начала полномасштабного вторжения.