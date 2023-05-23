Пешком из Киева в Херсон: как Марк Куцевалов и "Фонд Притулы" купили пожарные для ГСЧС
Марк Куцевалов в сотрудничестве с "Благотворительным Фондом Сергея Притулы" собрали средства для покупки пожарных машин для нужд ГСЧС в Херсоне. Благодаря пешему походу зимой, который транслировали в Инстаграмме, удалось накопить даже большую сумму, чем планировалось.
В декабре 2022 года Марк Куцевалов отправился в пеший "Космопоход" из Киева в Херсон. Тогда ему удалось собрать около 2,5 миллиона гривен благодаря донатам украинцев. Об этом 24 Каналу рассказали сам актер и комик Марк Куцевалов и Екатерина Викторенкова – руководитель гуманитарного направления "Благотворительного фонда Сергея Притулы".
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Зимний поход в Херсон ради помощи
Марк Куцевалов вместе с "Фондом Сергея Притулы" в декабре объявили сбор на 2 миллиона, чтобы приобрести "Старлинки" в пункты обогрева в Херсонской области. Для этого Куцевалов отправился в благотворительный пеший поход. Однако тогда Минцифры объявило, что бесплатно предоставит "Старлинки".
За поход удалось собрать больше. По согласованию с областной администрацией Херсона и ГСЧС, было решено закупить пожарные машины.
Это был зимний поход под названием "космопоход" – пеший поход из Киева в Херсон. Когда потребность в "Старлинках" отпала, мы с офисом Притулы согласовали, что пожарные машины будут лучшим из того, что можно было приобрести,
– рассказал Марк Куцевалов.
Реализация этого проекта – это пример сотрудничества и партнерства, когда вместе можно сделать гораздо больше, чем отдельно. Переговоры о покупке велись долго. Машины, наконец, удалось купить в Германии.
Средства на закупку Марк собирал с помощью собственной инстаграммы, транслируя свой поход в историях
"Они (деньги – 24 Канал) собирались просто: я постился видео похода в сторону. Это действительно поход, люди принимали со мной участие в Интернете, донатили через соцсети на "монобанку". Кто-то догонял меня на автомобилях и донатил физически", – отметил комик.
Куцевалов рассказал, что люди, кроме денег на пути, давали также хлеб, печенье, шоколад, шапки и даже перчатки. Более того, из каждого города актер по почте присылал еду, которую любезно ему предлагали местные жители.
Марк Куцевалов и Екатерина Викторенкова о закупке пожарных и походе в Херсон: смотреть видео
Потребности на деоккупированных территориях до сих пор велики
Хотя проект закупки пожарных машин был масштабным, он удовлетворял лишь маленькую часть потребностей в технике для нужд ГСЧС Херсонщины.
Потребности велики потому, что когда русская армия заходила и отходила, то грабила все. Технику в первую очередь. То, что не смогли ограбить – просто уничтожали, – отметила Викторенкова.
В Фонде большое внимание уделяется изучению и верификации потребностей. Для этого на трех уровнях сотрудничают с государственной властью – министерства, областные администрации и главы общин. Из необходимостей, которые озвучивают общины в Благотворительном фонде Сергея Притулы, определяют приоритетные направления.
Важнейшей задачей, как и для всех украинцев, является вернуть достойную жизнь на изуродованные Россией территории. Чтобы люди снова вернулись к мирной и нормальной жизни.
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