"Готов когтями рвать землю": на какую революцию в НАТО готов Марк Рютте

Новым генеральным секретарем НАТО стал экс-премьер Нидерландов Марк Рютте. Он не только имеет активную проукраинскую позицию, но и готовность менять само НАТО.

Вполне вероятно, что Рютте готов на настоящую революцию внутри НАТО, чтобы изменить альянс к лучшему. Политолог Олег Саакян подробнее рассказал 24 Каналу о перспективах Марка Рютте как генерального секретаря Североатлантического альянса.

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Приоритеты Рютте как генсека НАТО

Новоизбранный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже успел посетить Украину и провести совместную конференцию с президентом Украины. Это был его первый зарубежный визит на посту генсека Альянса. Вскоре после этого уже в Лондоне Рютте снова встретился с Владимиром Зеленским, а также премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Более того, перед церемонией принятия полномочий в качестве генсека в штаб-квартире НАТО, Рютте назвал Украину приоритетом в своей будущей работе.

Господин Рютте не только имеет Украину в приоритете, но и готов быть проактивным. Йенс Столтенберг для Украины был хорошим генсеком НАТО, который сделал значительно больше, чем мог сам Альянс, но это не "новая кровь", а человек, который давно хотел уйти с должности. Господин Рютте пришел на высокой ноте и ему нужны сейчас быстрые победы. Он является своеобразным "уколом адреналина" в НАТО. Он готов когтями рыть землю,

– отметил Олег Сааякян.

Марк Рютте ранее был премьер-министром Нидерландов и стал одним из ключевых партнеров в авиационной коалиции, и это, по словам политолога, серьезная геополитическая авантюра. Ведь даже ключевые столицы не соглашались на такой шаг.

Зато Рютте продемонстрировал, что может быть в определенной степени неудобным, потому что готов идти по тонкому льду – там, где другие не решаются.

"Это все о его приоритетах как генсека НАТО. Мы уже видим, какой высокий темп он пытается задать и понимаем, что он на этом поле видит возможности персональных побед. То есть демонстрацию его эффективности на посту. Все это играет Украине на руку. Такое оживление немного может "растрясти" НАТО", – объяснил политолог.

"Революция реформ" в НАТО

В этом контексте также стоит упомянуть президента Финляндии Александра Стубба, который недавно заявил, что сейчас формируется НАТО "3.0". Кроме того, он разработал собственную формулу по завершению войны в Украине, которая включает четыре пункта: освобожденные территории, репарации, гарантии безопасности и привлечения к ответственности военных преступников.

Это показательная история о готовности североевропейских лидеров, прежде всего скандинавских стран, поднимать градус риторики и называть вещи своими именами. Помним, что Рютте пришел не единолично, а как консенсус в Европе. Он настроен перевернуть НАТО изнутри и сделать некую революцию реформ,

– отметил Саакян.

В то же время нужно понимать, что задача генерального секретаря НАТО – координировать те или иные процессы. Он не принимает конечных решений, но может к этому подталкивать.

"Важно, что Рютте пришел не как слабый человек, за которым нет ничего и никого. Он пришел как пролоббированное лицо от коалиции решительных внутри НАТО. Рютте может опираться на целый ряд стран и не только иметь способности генсека, но и иметь базово необходимое количество голосов внутри, чтобы продвигать определенные вопросы", – объяснил политолог.

Активность Рютте уже сейчас может свидетельствовать о том, что он точно не сомневается в своих возможностях сделать то, что раньше считали невозможным в НАТО.