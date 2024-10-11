Цілком імовірно, що Рютте готовий на справжню революцію всередині НАТО, аби змінити альянс на краще. Політолог Олег Саакян детальніше розповів 24 Каналу про перспективи Марка Рютте як генерального секретаря Північноатлантичного альянсу.

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Пріоритети Рютте як генсека НАТО

Новообраний генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже встиг відвідати Україну та провести спільну конференцію з президентом України. Це був його перший закордонний візит на посаді генсека Альянсу. Незадовго після цього вже у Лондоні Рютте знову зустрівся з Володимиром Зеленським, а також прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Ба більше, перед церемонією прийняття повноважень як генсека у штаб-квартирі НАТО, Рютте назвав Україну пріоритетом у своїй майбутній роботі.

Пан Рютте не лише має Україну в пріоритеті, але й готовий бути проактивним. Єнс Столтенберг для України був хорошим генсеком НАТО, який зробив значно більше, ніж міг сам Альянс, але це не "нова кров", а людина, яка давно хотіла піти з посади. Пан Рютте прийшов на високій ноті і йому потрібні зараз швидкі перемоги. Він є своєрідним "уколом адреналіну" в НАТО. Він готовий кігтями рити землю,

– наголосив Олег Сааякян.

Марк Рютте раніше був прем'єр-міністром Нідерландів та став одним з ключових партнерів в авіаційній коаліції, і це, за словами політолога, серйозна геополітична авантюра. Адже навіть ключові столиці не погоджувалися на такий крок.

Натомість Рютте продемонстрував, що може бути певною мірою незручним, бо готовий йти по тонкому льоду – там, де інші не наважуються.

"Це все про його пріоритети як генсека НАТО. Ми вже бачимо, який високий темп він намагається задати і розуміємо, що він на цьому полі вбачає можливості персональних перемог. Тобто демонстрацію його ефективності на посаді. Все це грає Україні на руку. Таке пожвавлення трохи може "розтрусити" НАТО", – пояснив політолог.

"Революція реформ" у НАТО

У цьому контексті також варто згадати президента Фінляндії Александра Стубба, який нещодавно заявив, що зараз формується НАТО "3.0". Крім того, він розробив власну формулу щодо завершення війни в Україні, яка включає чотири пункти: звільнені території, репарації, гарантії безпеки та притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

Це показова історія про готовність північноєвропейських лідерів, насамперед скандинавських країн, підіймати градус риторики й називати речі своїми іменами. Пам'ятаємо, що Рютте прийшов не одноосібно, а як консенсус в Європі. Він налаштований перевернути НАТО зсередини і зробити таку собі революцію реформ,

– зазначив Саакян.

Водночас потрібно розуміти, що завдання генерального секретаря НАТО – координувати ті чи інші процеси. Він не ухвалює кінцевих рішень, але може до цього підштовхувати.

"Важливо, що Рютте прийшов не як слабка людина, за якою немає нічого та нікого. Він прийшов як пролобійована особа від коаліції рішучих всередині НАТО. Рютте може спиратися на цілу низку країн і не лише мати спроможності генсека, але й мати базово необхідну кількість голосів всередині, щоб просувати певні питання", – пояснив політолог.

Активність Рютте вже зараз може свідчити про те, що він точно не сумнівається у своїх спроможностях зробити те, що раніше вважали неможливим у НАТО.